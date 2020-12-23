(Фото) Как произошло великое соединение Юпитера и Сатурна

Как произошло великое соединение Юпитера и Сатурна
В ночь на вторник Юпитер и Сатурн впервые за 800 лет подошли друг к другу настолько близко, что для жителей Земли почти слились в ночном небе. Планеты будут рядом еще несколько дней.
Любители астрономии во всем мире провели минувшую ночь, самую долгую в году, у телескопов, пишет ВВС. Планеты будут находиться относительно близко друг к другу еще несколько дней, но с каждым днем будут расходиться все дальше.
Источник: centralasia.media
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