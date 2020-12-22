(Видео) В Армении начался митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

В Армении начался митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна

Митинг, который организовали около 20 оппозиционных армянских партий с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, стартовал на площади Республики в Ереване, напротив здания правительства Армении, передает корреспондент РИА Новости.

Протестующие аплодисментами приветствовали жителей Сюникской области, которые сорвали в понедельник визит Пашиняна в регион.

"Мы должны продолжить их начинание, пока не избавимся от турецкой "пятой колонны", - сказал один из организаторов митинга политолог Андраник Теванян.

Представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян призвал заменить лозунг "Армения без Никола" на "Армения без него". "Это имя раздражает людей", - сказал он. Оппозиционер призвал также не поддаваться на провокации.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

Источник: media-center.kg