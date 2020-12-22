Взрывчатка для дипломатов: Кому в Кабуле мешает Россия?

Ответственность за атаку на российских дипломатов до сих пор никто на себя не взял.

Несмотря на начавшийся процесс межафганских переговоров в сентябре этого года в Дохе между правительством Кабула и их сторонниками с движением «Талибан», Афганистан так и не может обрести мир. Продолжается противостояние властей и вооруженной оппозиции, расширяются очаги активности террористических группировок, растут масштабы наркопроизводства.

Смертельный показатель

Российская сторона выразила беспокойство из-за усиления боевых действий в Афганистане еще в октябре. Именно тогда движение «Талибан» начало наступление в южной провинции Гельманд. Сообщения о столкновениях с боевиками поступали и из других частей страны.

При этом в последние месяцы наблюдается рост интенсивности террористических атак на афганские национальные силы безопасности. В результате боевых действий сотнями гибнет мирное население горной страны. В третьем квартале текущего года количество атак боевиков в ИРА возросло в полтора раза по сравнению со вторым кварталом, такие данные приводятся в отчете генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR). В докладе не уточняется точное число нападений, однако подчеркивается, что количество атак «превышает сезонные нормы».

Согласно отчету, с июля по сентябрь в Афганистане значительно увеличилось число потерь, как среди гражданского населения, так и среди сил безопасности. По данным SIGAR, с июля по сентябрь в стране погибли 876 мирных жителей и еще 1685 получили ранения. Количество гражданских потерь возросло на 43% по сравнению с предыдущим кварталом этого года. Миссия ООН по содействию Афганистану приводит более шокирующие цифры - за 9 месяцев этого года в ходе боевых действий в Афганистане погибли и получили ранения 5939 мирных жителей. Взрывы гремят в мечетях, в больницах, на свадьбах, и в жилых кварталах.

1 декабря автомобиль российской дипмиссии подорвался на самодельном взрывном устройстве, дипломаты получили легкую контузию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Предварительно установлено, что объектом теракта должен был стать пикап афганских национальных сил безопасности, который двигался перед дипавтомобилем. При этом, отметила Захарова, нельзя исключать и целенаправленной атаки на российских граждан.

«Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Российское посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства», — добавили в главном внешнеполитическом ведомстве России.

«Черная метка» для России?

Ответственность за атаку на российских дипломатов до сих пор никто на себя не взял. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что нападение на дипломатический кортеж связано со стремлением подорвать сотрудничество России со странами-участницами межафганского мирного урегулирования, а в идеале исключить Москву и ее партнеров из этого процесса.

Осенью этого года в МИД РФ заявили, что не исключает организацию межафганских переговоров на территории России, если поступит соответствующее обращение от сторон. Дипломаты напомнили, что ранее Москва неоднократно предоставляла площадку для встреч различных политических сил Афганистана и талибов с целью обсуждения путей урегулирования конфликта. И вполне успешно. Заседания в Москве стали стимулом для активизации процесса мирного урегулирования в Афганистане.

А за пять дней до теракта глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Женевской конференции по Афганистану, сообщил, что Москва нацелена на содействие продвижению межафганских переговоров в формате «расширенной тройки» с участием России, США, Китая, а также Пакистана.

«Наше беспокойство продолжают вызывать деградирующая обстановка в сфере безопасности, особенно на севере Афганистана, где боевики ИГИЛ, концентрируя свои отряды, не оставляют попыток создать плацдарм для экспансии в Центральную Азию, а также высокий уровень наркопроизводства в стране, обеспечивающий финансовую подпитку местным и международным террористам», – добавил он.

По словам Лаврова, Россия готова оказывать поддержку развитию постконфликтного Афганистана как по традиционным направлениям, так и в новых областях, представляющих взаимный интерес.

Напомним, Московский формат консультаций стартовал в 2017 году. На площадке собрались представители России, Индии, стран Центральной Азии, Пакистана, Ирана, Китая, полуофициальные делегаты из Афганистана. От талибов в российскую столицу приехали представители катарской части движения, которые являются неким подобием посольства запрещенной организации. В рядах участников мероприятия не было лишь представителей Вашингтона и официального Кабула. Свое отсутствие американцы объяснили тем, что у тогда еще новой администрации США не было стратегии действий на афганском направлении.

Уже через год на втором заседании Московского формата, в работе которого американцы все же приняли участие, были замечены и делегаты политического офиса движения талибов в Дохе во главе с его руководителем Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем.

После московских встреч талибы заявили о готовности вступить в прямые переговоры с официальным Кабулом. Межафганские переговоры начались в Дохе 12 сентября этого года. Диалог должен возобновиться 5 января 2021 года. Сейчас идет обсуждение вопросов, связанных с местом проведения следующего раунда межафганских переговоров.

Наказание долларом

В период с 2003 по 2016 годы суммарные дотации стран-доноров Афганистана составили более 83 млрд. долларов. Последние годы финансирование ИРА сокращается по нескольким причинам. США объявили о сокращении помощи Кабулу на 1 млрд.долларов в текущем году и готовы сократить ее еще на такую же сумму в 2021 году. Произошло это из-за провала переговоров президента Афганистана Ашрафа Гани и его политического конкурента Абдуллы Абдуллы о создании «инклюзивного правительства».

В наступающем же году Афганистан, зависимый от иностранный помощи, может недосчитаться ее и от других стран-доноров. Причина - растущий уровень насилия внутри страны. Представители международного сообщества выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в ИРА и призвали прекратить насилие. В течении ближайших 4 лет Афганистану планируют выделить 12 миллиардов долларов от мирового сообщества, это на 3 миллиарда меньше запланированной суммы, которую Кабулу обещали во время Женевской международной конференции 2016 года. При этом спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Дебора Лайонс уточнила, что эти средства «поступят не просто так», а при условии рационального использования и правительству за них придется отчитаться. Евросоюз в следующие четыре года тоже готов предоставит Афганистану 1,2 миллиарда долларов, но при условии, если в регионе не будет роста насилия.

Источник: vesti.kg