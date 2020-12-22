Число зараженных коронавирусом в мире превысило 77,3 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 77,3 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 77 миллионов 364 тысячи 641 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 18 миллионов 35 тысяч 209 человек. Следом идут Индия – 10 миллионов 75 тысяч 116 заразившихся, Бразилия – 7 миллионов 263 тысячи 619, Россия – 2 миллиона 850 тысяч 42, Франция – 2 миллиона 535 тысяч 716, Великобритания – 2 миллиона 79 тысяч 678, Турция – 2 миллиона 43 тысячи 704.

Жертвами коронавируса в мире стали 1 миллион 702 тысячи 596 человек. В CША умерли 319 тысяч 364 человек, Бразилии – 187 тысяч 291, Индии – 146 тысяч 111, Мексике – 118 тысяч 598, Италии – 69 тысяч 214, Великобритании – 67 тысяч 718, Франции – 61 тысяча 19.

По Кыргызстану на утро 22 декабря количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 175, скончались 4 человек.

Источник: Элгезит