Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 млрд

Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 млрд

Сенат США вслед за палатой представителей принял в понедельник пакет стимулирования экономики в размере 900 млрд долларов США на фоне пандемии коронавируса.

Белый дом и представители Республиканской и Демократической партий в обеих палатах конгресса в минувшие выходные достигли соглашения по объему экономической помощи. Пакет стимуляционных мер принят вместе с бюджетом страны на 2021 финансовый год. Ранее в понедельник документ приняла Палата представителей конгресса, теперь он пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.

Голосование по документу затягивалось в течение всего дня, сообщалось, что из-за технических проблем произошла задержка с его публикацией, а, поскольку объем документа превышал 5 тысяч страниц, многие конгрессмены не смогли своевременно ознакомиться с его содержанием.

Пакет помощи включает пособия по безработице, выплаты физическим лицам по 600 долларов на каждого взрослого и ребенка, а также вливания в различные сферы экономики, в том числе образование, малый бизнес, а также авиаиндустрию.

Источник: РИА Новости