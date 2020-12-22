ФСБ: разговор Навального с Кудрявцевым – «подделка»

разговор Навального с Кудрявцевым – «подделка»

ФСБ назвала расследование об отравлении Алексея Навального "провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб", а видео с телефонным разговором Навального с Константином Кудрявцевым, сотрудником ФСБ, предположительно причастным к отравлению, – "подделкой". Заявление Центра общественных связей ФСБ России цитируют агентства.

В заявлении говорится, что "провокация" была "направлена на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности", а осуществление её "не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Об опубликованном же в понедельник, 21 декабря, видеоролике с разговором Навального с человеком, идентифицированным как Кудрявцев, в заявлении говорится так: "Использование способа подмены номера абонента – известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора". В заявлении также говорится, что "организована проверка".

Каких-либо доказательств, подтверждающих версию о подделке, в заявлении не приведено, также не приведено фактов, которые могли бы опровергнуть расследование о причастности сотрудников ФСБ к отравлению Навального.

В понедельник Алексей Навальный опубликовал видеозапись своего разговора с, как он утверждает, оперативником ФСБ Константином Кудрявцевым, о причастности которого к покушению на Навального говорилось в опубликованном на прошлой неделе расследовании Bellingcat и ряда СМИ.

Как утверждается, оппозиционер звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Навальный представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Максимом Устиновым и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

В разговоре с Алексеем Навальным человек, идентифицированный им как сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, пояснил, что политик бы умер, если бы не оперативная посадка в Омске и не введённый ему врачами скорой помощи атропин: "Если б там чуть-чуть дольше, то, возможно, все, как бы, закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть". Собеседник Навального также рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё Навального.

Ранее официальная Москва отрицала, что Навальный был отравлен, а президент Владимир Путин на днях заявил, что если Навального хотели бы отравить, то "довели бы до конца" покушение.

После публикации записи беседы Навального и предположительно сотрудника ФСБ к дому Кудрявцева в Москве приехали сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и журналисты. Они звонили в квартиру Кудрявцева, дверь им не открыли. Впоследствии к дому прибыли полицейские. Журналистов вынудили покинуть подъезд. Соболь была задержана.

14 декабря были опубликованы результаты расследования, которое провели группа Bellingcat при участии издания The Insider, CNN, Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией Навального. Материал частично базировался на расследовании, в котором участвовали журналисты Радио Свобода, – о том, что Россия, вероятно, продолжает программу создания боевых отравляющих веществ, в том числе "Новичка", который разрабатывает московский научный центр "Сигнал".

Сотрудники Bellingcat исследовали данные группы из трёх человек – предположительно сотрудников ФСБ, которые находились в Томске в то же время, когда там был Навальный в августе нынешнего года. Один из участников этой группы Владимир Паняев, как утверждается, одновременно входит в группу сотрудников спецслужб, которые курируют разработки "Новичка", которым и пытались отравить Навального. Паняев и ещё двое членов этой группы с фамилиями Осипов и Александров, как утверждает Навальный, тайно сопровождали его во всех поездках по России начиная с 2017 года, о чём свидетельствуют данные об авиа- и железнодорожных билетах.

Навальный также называет имена других предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к операции по его отравлению. Все они сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ. Утверждается, что некоторые из них – врачи. Названы следующие имена: Станислав Макшаков, Олег Таякин ("Тарасов"), Алексей Александров ("Фролов"), Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, Михаил Швец ("Степанов"), Владимир Паняев. Координатором операции назван Олег Таякин.

"Целый департамент ФСБ под руководством высоких начальников в течение двух лет ведет операцию, в ходе которой несколько раз пытаются убить меня и членов моей семьи, получая химическое оружие в секретной государственной лаборатории. Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина", – приходит к выводу Навальный. Он назвал случившееся с ним "государственным терроризмом".

Источник: Азаттык