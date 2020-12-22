Избранный президент США Джо Байден привился от COVID-19
Избранному президенту США Джо Байдену ввели первую из двух доз вакцины от коронавирусной инфекции. Прививка транслировалась в прямом эфире по национальному телевидению. Байден поблагодарил персонал клиники в штате Делавэр, где он был привит, а также высоко оценил действия администрации Дональда Трампа по запуску кампании массовой вакцинации в последние недели.
Ранее «под камеры» привился вице-президент Майк Пенс и ещё ряд политиков. Все они заявляют, что своим примером хотят показать, что вакцина безопасна, и призвать американцев вакцинироваться.
Байден привился препаратом корпорации Pfizer, открыта также вакцинация препаратом компании Moderna.
Байдену 78 лет, медики относят такой возраст к группе риска при коронавирусной инфекции. На публике он носит маску. Он постоянно призывает всех американцев соблюдать меры предосторожности.
В Соединённых Штатах ежедневно фиксируется в среднем более 200 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. С инфекцией уже столкнулись более 18 миллионов американцев. Более 320 тысяч умерли.
Источник: Азаттык
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