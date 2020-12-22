Всемирный банк одобрил решение о выделении Узбекистану $500 млн

Всемирный банк одобрил решение о выделении Узбекистану $500 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Узбекистану $500 миллионов в рамках его практики поддержки политики развития. Об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

Как отмечено в сообщении ВБ, средства выделены с целью содействия реализации дальнейших социально-экономических реформ в прозрачной и инклюзивной форме.

В рамках данной операции правительству была оказана поддержка в смягчении негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19, а также в реализации реформ, обозначенных в Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017-2021 годы. «Вместе с осуществлением антикризисной программы за последний год правительство также имплементировало несколько важных реформ, призванных ускорить переход страны к открытой, конкурентной и инклюзивной экономике», — отмечается в сообщении организации.

«Данная операция поддерживает стремление правительства сделать так, чтобы переходный период с самого начала приносил гражданам конкретную пользу. Так, меры по прекращению действия ограничительных мер режима прописки, выход государства из сектора производства хлопка, улучшение безопасности женщин и большие экономические возможности для них, а также социальная защита домохозяйств с низким уровнем доходов окажут положительное влияние на благополучие наиболее уязвимых слоев населения, особенно в период пандемии COVID-19», — сказал Марко Мантованелли.

В настоящее время ВБ поддерживает реализацию 25 проектов по всей стране. Его финансовое и техническое содействие применяется в таких областях как макроэкономические реформы, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, водоснабжение и санитария, энергетика, транспорт, социальная защита, развитие городской и сельской инфраструктуры.

В августе этого года сообщалось, что Узбекистан получил более $1 миллиарда в виде кредитов от Всемирного банка, Азиатского банка развития и Международного валютного фонда для борьбы с коронавирусом во время пандемии.

С начала 2020 года внешний долг страны увеличился почти на $5 миллиардов до $29,3 миллиарда.

Источник: elgezit.kg