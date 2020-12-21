Число зараженных коронавирусом в мире превысило 76,8 миллиона человек

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 76,8 миллиона человек

По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 76 миллионов 823 тысячи 486 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Самое большое число заразившихся отмечено в США – 17 миллионов 844 тысячи 690 человек. Следом идут Индия – 10 миллионов 55 тысяч 560 заразившихся, Бразилия – 7 миллионов 238 тысяч 600, Россия – 2 миллиона 821 тысяча 125, Франция – 2 миллиона 529 тысяч 756, Великобритания – 2 миллиона 46 тысяч 161, Турция – 2 миллиона 24 тысячи 601.

Жертвами коронавируса в мире стали 1 миллион 693 тысячи 205 человек. В CША умерли 317 тысяч 668 человек, Бразилии – 186 тысяч 764, Индии – 145 тысяч 810, Мексике – 118 тысяч 202, Италии – 68 тысяч 799, Великобритании – 67 тысяч 503, Франции – 60 тысяч 665.

По Кыргызстану на утро 21 декабря количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 132, скончался один человек.

Источник: Элгезит