Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ в связи со смертью своего отца Вовы Пашиняна.
«Пашинян примет участие в церемонии похорон своего отца, в связи с чем не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. С армянской стороны никто не примет участия в этой встрече», - сообщила пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворкян.
Отец Никола Пашияна скончался 16 декабря в возрасте 80 лет.
Заседание проходит сегодня, 18 декабря в формате видеоконференции под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
В программе встречи — обсуждение сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписание ряда документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
Источник: centralasia.media
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