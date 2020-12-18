Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пропустил заседание Совета глав государств СНГ в связи со смертью своего отца Вовы Пашиняна.

«Пашинян примет участие в церемонии похорон своего отца, в связи с чем не сможет принять участие в заседании Совета глав государств СНГ. С армянской стороны никто не примет участия в этой встрече», - сообщила пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворкян.

Отец Никола Пашияна скончался 16 декабря в возрасте 80 лет.

Заседание проходит сегодня, 18 декабря в формате видеоконференции под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В программе встречи — обсуждение сотрудничества в рамках Содружества и борьбы с коронавирусом, подписание ряда документов, в том числе двух совместных заявлений — по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

Источник: centralasia.media