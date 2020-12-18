В Китае собрались к середине февраля привить от COVID 50 млн человек
Китайские власти планируют к Празднику весны - Новому году по лунному календарю - вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек, сообщило в пятницу гонконгское издание South China Morning Post.
В 2021 году Праздник весны, или первый день лунного Нового года, приходится на 12 февраля.
Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины, разработанные компаниями Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd. Курс вакцинации каждой из них проходит в два этапа. Планируется, что компании поставят 100 млн доз препаратов.
Интерфакс отмечает, стремление вакцинировать максимальное количество населения до лунного Нового года связано с тем, что по традиции на этот праздник все члены больших семей собираются вместе. Родственники съезжаются в одно место со всей страны. Это ведет к активной миграции населения и большим скоплениям людей, то есть созданию условий, благоприятных для распространения инфекции.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!