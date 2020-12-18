Король Швеции Карл XVI Густав : «Мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно»

Король Швеции Карл XVI Густав : «Мы потерпели неудачу. У нас много погибших, и это ужасно»

Король Швеции Карл XVI Густав выступил на Шведском телевидении и охарактеризовал уходящий 2020 год как «ужасный».

По мнению короля, Швеция не справилась с главной задачей в период пандемии — спасти как можно больше жизней. «Считаю, мы потерпели неудачу. Многие умерли, и это ужасно. Это причиняет боль каждому из нас», - сказал он.

В Швеции более 7 тысяч человек скончались от коронавируса, и многим даже не удалось попрощаться с родными. По мнению короля, это сильно травмировало многих шведов.



«Народ Швеции сильно пострадал в тяжелых условиях. Можно подумать обо всех членах семьи, которые оказались неспособными попрощаться со своими умершими членами семьи. Я думаю, что это тяжелый и травмирующий опыт - не иметь возможности сказать теплое прощание», - сказал король.

Когда его спросили, боялся ли он заразиться COVID-19, король, которому сейчас 74 года, сказал: «В последнее время это стало более очевидным, он подбирался все ближе и ближе. Это не то, что вам нужно». В Швеции умерло больше людей, чем в остальных странах Северной Европы вместе взятых. Это привело к критике со стороны соседей страны, Норвегии, Дании и Финляндии, за то, что их менее строгий подход ставит под угрозу их собственные меры.

Во вторник премьер-министр Лофвен также заявил, что, по его мнению, многие эксперты недооценили вторую волну.

«Я думаю, что большинство представителей этой профессии не видели приближения такой волны. Вместо этого были разговоры о различных кластерах», - сказал он в интервью газете Aftonbladet.

Швеция является одной из немногих стран, которая использовала в борьбе с распространением коронавируса мягкие меры.

Страна имела либеральное отношение к борьбе с пандемией, предпочитая карантину - путь естественной выработки иммунитета среди населения. Ее меры были сосредоточены на добровольном социальном дистанцировании для людей.

Источник: centralasia.media