«Я в восторге от ответов Путина». Навальный прокомментировал ответ Путина на расследование об его отравлении

Я сегодня нахожусь в полном восторге от ответов Путина, который просто подтвердил все из того, что было.
В эфире «Навальный Live» вчера, 17 декабря российский оппозиционер прокомментировал слова Владимира Путина о расследовании Bellingcat, в котором утверждается, что Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ.
Во время большой ежегодной пресс-конференции Путин назвал расследования о Навальном легализацией материалов американских спецслужб.
«Я сегодня нахожусь в полном восторге от ответов Путина, который просто подтвердил все из того, что было», - сказал Навальный.
«Даже Путин не может отрицать, что были сотрудники ФСБ, которые ездили за мной», - добавил он.
Во время пресс-конференции Путин сказал, что «если Навального и хотели отравить, то, наверное, довели бы дело до конца»
«Жена (Навального) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду», - сказал президент.
Источник: centralasia.media
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