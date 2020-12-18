«Я в восторге от ответов Путина». Навальный прокомментировал ответ Путина на расследование об его отравлении

Я сегодня нахожусь в полном восторге от ответов Путина, который просто подтвердил все из того, что было.

В эфире «Навальный Live» вчера, 17 декабря российский оппозиционер прокомментировал слова Владимира Путина о расследовании Bellingcat, в котором утверждается, что Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ.

Во время большой ежегодной пресс-конференции Путин назвал расследования о Навальном легализацией материалов американских спецслужб.

«Я сегодня нахожусь в полном восторге от ответов Путина, который просто подтвердил все из того, что было», - сказал Навальный.

«Даже Путин не может отрицать, что были сотрудники ФСБ, которые ездили за мной», - добавил он.

Во время пресс-конференции Путин сказал, что «если Навального и хотели отравить, то, наверное, довели бы дело до конца»

«Жена (Навального) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию, в эту же секунду», - сказал президент.

Источник: centralasia.media