Китайский зонд с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю
Модель китайского зонда по исследованию Луны «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта успешно вернулся на Землю. Таким образом, Китай стал третьей страной в мире после США и СССР, которой удалось осуществить эту миссию.
24 ноября на Луну был запущен космический аппарат «Чанъэ-5». 1 декабря он совершил посадку. За последующие двое суток при помощи установленных на посадочном модуле бурового устройства и манипулятора с ковшом был собран лунный грунт, который был помещен в специальный отсек модуля для взлета.
Вся миссия заняла 23 дня, аппарат доставил на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны, передает РИА Новости.
Источник: РИА Новости.
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