Армянские военные заявили о пропаже 73 своих бойцов в Карабахе
Армянские военные в Карабахе объявили, что не имеют сведений о судьбе примерно 73 своих бойцов. Эти люди пропали в районе двух горных сел на юге Нагорного Карабаха, вокруг которых в последние несколько дней разгорелся конфликт, пишет ВВС.
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики вчера подтвердило, что ему до сих пор неизвестна судьба 73 человек, находившихся в районе этих двух сел.
Одновременно военные заявили, что циркулирующие в армянской прессе слухи о гораздо большем числе пропавших — до 171 человека — не соответствуют действительности.
Конфликт вокруг сел Хцаберд и Хин Тахер в горах на юге Карабаха развернулся на прошедших выходных.
Эти села оказались фактически в тылу азербайджанской армии, но на момент окончания войны 10 ноября в них оставались армянские вооруженные отряды добровольцев.
На выходных азербайджанские военные выдвинулись в эти села, чтобы взять их под контроль.
Завязался бой, в результате которого несколько десятков армянских добровольцев, судя по разным сведениям с места событий, были окружены и сдались.
Азербайджанские военные сообщали о четырех убитых и нескольких раненых со своей стороны; армянские добровольцы — о нескольких раненых и взятых в плен.
Затем на место прибыли российские миротворцы и погасили конфликт.
Однако связь с десятками армянских бойцов, как утверждают Степанакерт и Ереван, пропала.
Во вторник и среду в азербайджанских аккаунтах в соцсетях и мессенджерах появились по крайней мере два снятых на телефон видео с идущими группами безоружных людей, предположительно армян, в военной форме и сопровождающими их азербайджанскими солдатами.
В Армении вся эту ситуация вызвала переполох: там решили, что их бойцов взяли в плен.
Однако в среду часть из них — около 30 человек - вышла к своим, и выяснилось, что азербайджанские военные, разоружив их, проводили до поста российских миротворцев и отпустили.
Эту информацию в другом заявлении поздно вечером в среду подтвердило министерство обороны Армении. Азербайджанские военные пока не комментировали видео с пленными.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!