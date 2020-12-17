Президент Узбекистана поручил сократить экспорт газа и направить его на нужды населения

Газоснабжение Узбекистана испытывает нехватку 20 миллионов кубометров газа в сутки.
В результате давление природного газа упало более чем в тысяче жилых районах.
Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 декабря в ходе видеоселекторного совещания по вопросам устранения недостатков, допущенных при подготовке к зиме.
Как сообщает пресс-служба президента, на встрече глава государства подчеркнул, что ему не нужны громкие речи и цифры, и что люди в социальных сетях сами дали объективную оценку результатам работы местного руководства.
"Всем нам известно, что проблемы, связанные с газовой системой, появились не сегодня, а мучают нас вот уже тридцать лет. Но никто не вправе использовать это как оправдание. Нашему народу нужен газ, большинство своевременно и честно платит за него", - сказал президент.
Президент поручил сократить экспорт газа, прежде всего, для удовлетворения потребностей населения. Отмечается, что за счет этого в регионы будет дополнительно направлено 7-8 миллионов кубометров природного газа в сутки. Кроме того, для нужд населения будет поставлено еще 217 тысяч тонн сжиженного газа.
На встрече также обсуждались меры по устранению недостатков в сфере, по улучшению снабжения энергоресурсами. Было отмечено, что для бесперебойного снабжения отраслей и регионов в зимний период необходимо вырабатывать дополнительно 10-12 миллионов киловатт-часов электроэнергии в сутки.
Президент поручил обеспечить этот недостаток за счет запуска 5 энергоблоков мощностью 900 мегаватт на Ташкентской, Сырдарьинской и Новоангренской электростанциях.
Было отмечено, что перебои в электроснабжении связаны в основном с изношенностью 60 процентов распределительных сетей и ростом спроса на электроэнергию. В связи с этим указано на необходимость разработать программу поэтапной модернизации сетей низкого и среднего напряжения и как можно скорее приступить к ее реализации.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!