Пашинян заявил о своей «ответственности», но не «вине» за исход войны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода в среду заявил, что несет ответственность за неудачный для Армении исход боевых действий в Нагорном Карабахе, но не готов согласиться с тем, что он главный виновник поражения.
Пашинян отверг утверждения о том, что его политика привела к войне, итогом которой стало возвращение Азербайджану всех районов по периметру Нагорного Карабаха и переход под контроль Баку части самого Карабаха. По словам премьера Армении, в какой-то момент война стала неизбежной по объективным причинам.
Говоря о возможности досрочных парламентских выборов, к которым призывает оппозиция, Пашинян сказал, что он в одиночку не может принять решения о проведении выборов, и что необходим «консенсус» об их необходимости.
В Ереване проходят массовые акции протеста с призывами к отставке Пашиняна и досрочным выборам. Демонстранты возлагают на премьера ответственность за поражение.
Оппозиция пригрозила начать общенациональную забастовку 22 декабря.
Пашинян заявляет, что у него нет планов уходить. Его сторонники, имеющие большинство в парламенте, в последние дни заявляли, что готовы обсуждать возможность досрочных выборов.
Источник: Азаттык
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