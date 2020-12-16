Кто станет преемником канцлера Ангелы Меркель?

Следующий в списке — Фридрих Мерц. Он возглавлял фракцию ХДС в Бундестаге два десятилетия назад, до Ангелы Меркель.

Уже почти 50 лет партия немецкого канцлера Ангелы Меркель — Христианско-демократический союз (ХДС) — правит Федеративной Республикой Германия, основанной 71 год назад.

Когда осенью следующего года Меркель уйдет в отставку, логично предположить, что ее преемником станет еще один христианский демократ, размышляет автор статьи на портале Project Syndicate Йозеф Йоффе.

Он является сотрудником Института Гувера Стэнфордского университета, входит в редакционный совет немецкого еженедельника «Die Zeit».

В ближайшие недели ХДС проведет свой 33-й съезд и выберет нового лидера. Кто бы им ни стал, этот человек, скорее всего, будет кандидатом ХДС на пост канцлера после отставки Меркель, и можно почти не сомневаться, что ХДС выиграет на ближайших всеобщих выборах в сентябре 2021 года и затем возглавит процесс формирования нового правительства, считает автор.

Имена трех мужчин, которые претендуют на лидерство в партии, не очень широко известны за рубежом. Первый из них — Армин Лашет, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия.

Следующий в списке — Фридрих Мерц. Он возглавлял фракцию ХДС в Бундестаге два десятилетия назад, до Ангелы Меркель.

Третий претендент — Норберт Реттген, председатель комитета Бундестага по иностранным делам. Некоторое время он работал министром по охране окружающей среды в правительстве Меркель.

Из-за пандемии неизвестно, когда и как ХДС решит избрать нового лидера. Но физическим будет съезд партии или виртуальным, она уже в ближайшее время должна назначить точную дату этого съезда, который пройдёт где-то в середине января.

Реального фаворита нет, утверждает Йоффе. По данным недавнего опроса, Мерца поддерживают 27%, но его рейтинг снижается. Рёттинген получил 16%, добившись небольшого роста. Лашет отстает от обоих, а 21% респондентов выбрали ответ «Ни один из вышеупомянутых», что усиливает состояние неопределенности.

В первой половине XX века — от кайзера Вильгельма II до фюрера — Германия была самой «интересной» страной в мире. Внутри это был политический вулкан, а для соседей — смертельно опасная угроза. В результате двух катастрофических мировых войн эта страна стала сегодня агрессивной как ленивец, а её политическая жизнь колеблется между стабильностью и степенностью, пишет автор.

И поэтому «конкурс красоты» в ХДС совершенно не похож на американские горки президентских праймериз Демократической партии в США в этом году, когда сенаторы Берни Сандерс (штат Вермонт) и Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) выступали за жёсткий левый курс. И у Германии нет на сцене Дональда Трампа. Политическая жизнь страны — это «континуитет über alles».

Именно поэтому Лашет опирается на свой опыт работы премьер-министром самой густонаселённой земли Германии — это преимущество, которого нет у Мерца и Рёттгена.

Мерц, который начал избирательную кампанию с правого фланга ХДС (больше атлантизма и свободной рыночной экономики), тщательно балансирует свои шаги. Он также не хочет «никаких разрывов», но при этом считает, что Германия «слишком сильно замедлилась», объединяя таким образом два подхода сразу.

Реттген, самый молодой из кандидатов, говорит наиболее смело. Козыряя своей репутацией внешнеполитического эксперта, он выступает за более жёсткую политику в отношении России и Китая, чем два других кандидата.

Стабильность — таким будет и дальше название немецкой политической игры. Здесь нет такого же крайне правого лидера, как Марин Ле Пен во Франции или Маттео Сальвини в Италии, или такого же радикального левака, как британский Дежереми Корбин, бывший лидер Лейбористской партии. В то время как США и Великобританией управляют фактически две партии, Германией, как и большинством стран континентальной Европы, управляют многопартийные коалиции, которые не меняются радикальным образом после каждых выборов.

Кто бы ни выиграл в январском забеге ХДС (и стал канцлером в сентябре), этот человек должен будет управлять в тандеме с другой партией — или даже с двумя другими партиями. Благодаря пандемии, которая усилила поддержку действующей власти, ХДС и её братская баварская партия Христианско-социальный союз (ХСС), вероятно, получат примерно 35% голосов. «Зелёные» могут получить около 20%, что сделает их естественным партнёром по коалиции для ХДС/ХСС.

Подобный баланс сил предвещает континуитет, и это не особенно вдохновляет. Мы, в прессе, наверное, вскоре будем скучать по Трампу, который — при всех своих недостатках — лучше всех мировых лидеров развлекал публику в XXI веке, пишет автор. Однако в нынешние трудные времена, когда коронавирус ещё не побеждён, а экономика продолжает тонуть, медлительный центризм — это далеко не худший результат для ключевой страны Европы.

Помимо трех уже объявленных претендентов на пост лидера ХДС, есть ещё две тёмные лошадки, которые отклонились от традиционного пути (сначала избрание председателем, а затем выдвижение кандидатуры в канцлеры) и выбрали тактику выжидания. Не исключено, что партии наскучит трио Лашет-Мерц-Рёттген, и она захочет такого человека, который ежедневно появляется на глазах у публики. Один из них — министр здравоохранения Йенс Шпан, политик-трудоголик, который благодаря коронавирусу постоянно оказывается в новостях. Второй — лидер ХСС Маркус Зёдер, человек широких амбиций, который без устали раздаёт интервью и участвует в ток-шоу. Тем не менее, ни один из этих пяти кандидатов не собирается организовывать восстание против «Мутти» и её наследия. Следующий немецкий канцлер, как нетрудно предположить, тоже будет «Меркель», хотя и без Ангелы, заключает Йоффе.

Источник: centralasia.media