В России почти в два раза снизилось количество мигрантов

В России почти в два раза снизилось количество мигрантов

Сейчас в России находятся около шести миллионов мигрантов, сообщили РИА Новости в МВД.

В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.

"В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет <...> 6,3 миллиона", — говорится в ответе на соответствующий запрос.

При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у миллиона человек, подчеркнули в МВД.

Также в ведомстве добавили, что большинство учтенных трудовых мигрантов работают по патентам.

"По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств — членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров", — отметили в МВД.

Кроме того, сообщается, что самая многочисленная категория иностранных граждан в России — это трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

Источник: Кабар