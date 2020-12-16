Иран осудил санкции США против Анкары
Мы должны быть очень осторожными и деликатными в отношении Турции. Турция - это ворота в мир для нас. Такую реакцию озвучил на введение санкций США в отношении Анкары министр торговли и промышленности Ирана, передает "Голос Турции".
Он отметил, что Иран продает продукцию миру через Турцию.
- С экономической точки зрения наша связь с миром осуществляется через турецкий канал,- подчеркнул он.
Официальный представитель президентского совета иранского парламента Мухаммед Хусейн Ферхенги раскритиковал депутатов, чрезмерно отреагировавших на речь Эрдогана в Баку. Мухаммед Хусейн заявил, что очень удивлён высказываниям некоторых депутатов: "На трибуне парламента использовались очень странные фразы, и мы были удивлены ими.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф: "Решительно осуждаем санкции США в отношении Анкары, поддерживаем народ и власти Турции"
Источник: vb.kg
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