(Видео) Солнечное затмение в Южной Америке

Солнечное затмение в Южной Америке

Нынешнее солнечное затмение, как выразились астрономы, прошло в полной своей фазе узкой полосой лунной тени по территории Чили в регионе Озерного края, и Аргентины, его могли наблюдать на севере страны в Патагонии.

А частные фазы этого природного явления были видны в Полинезии, в Антарктиде и в Африке. Максимальная фаза затмения началась после пяти вечера 14 декабря по среднеевропейскому времени, сообщает Euronews.

Солнечное затмение такого типа позволяет увидеть корону, которая образуется вокруг светила, а также находящиеся вблизи по меркам астрономии этого небесного тела звезды и планеты.

По словам Сусаны Рамос, научного сотрудника физфака университета Комауэ, «это необычная темнота, это ведь не ночь, но похолодало очень резко. Сразу чувствуешь, что происходит что-то совершенно невиданное».

Полная фаза солнечного затмения продолжалась чуть больше двух минут.

Источник: centralasia.media