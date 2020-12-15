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Джо Байден официально избран новым президентом США

Джо Байден официально избран новым президентом США

Коллегия выборщиков подтвердила избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты голосования по штатам.

За Байдена было отдано 306 голосов выборщиков, за Дональда Трампа — 232 голоса. Для победы необходимо было набрать 270 голосов.

Джо Байден заявил по итогам голосования коллегии выборщиков, что в США восторжествовала воля народа. «В очередной раз в Америке верховенство закона, наша конституция и воля народа восторжествовали», - сказал он.

Инаугурация нового президента должна состояться 20 декабря.

Источник: centralasia.media

           

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