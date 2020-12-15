Билл Гейтс предсказал, когда наступит «худший период» пандемии
Кризис из-за коронавируса будет настолько серьезным, что режим изоляции в США продлится до 2022 года, считает Билл Гейтс.
Основатель Microsoft предположил, что следующие четыре-шесть месяцев станут «самыми тяжелыми», передает Росбалт со ссылкой на The Daily Mail. Он сослался на прогноз, согласно которому от инфекции могут умереть еще как минимум 200 тыс. человек.
В связи с этим миллиардер призвал соблюдать жесткие меры борьбы с COVID-19 и самоизоляцию. Гейтс отметил, что «если бы люди носили маски и соблюдали дистанцию», то «удалось бы избежать большей части жертв».
Источник: Кабар
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