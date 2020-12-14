Цены на сахар и масло в России могут заморозить на три месяца

Цены на сахар и масло в России могут заморозить на три месяца

Российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Ограничение будет действовать три первых месяца 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Собеседники издания участвуют в совещаниях с ведомствами — Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС) — о стабилизации цен на продовольствие. Договоренность хотят закрепить в форме соглашения между компаниями.

Так, предложено с 1 января по 1 апреля установить цену на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке у производителей, и на уровне 110 рублей — при покупке в магазине. Для 1 кг сахара предлагается цена в 36 рублей и 45 рублей соответственно.

Во второй половине дня 14 декабря предложения должны быть направлены на оценку в правительство. По сути, речь идёт о госрегулировании цен, основной риск при этом заключается в фиксации цен на уровне, не выгодном производителям, пояснил один из источников.

Как отмечается, если производители приостановят поставки торговым сетям, может возникнуть нехватка сахара и масла. Производителей нужно «не прижать», но и не дать им все время повышать цены.

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Источник: Элгезит