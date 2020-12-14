Трамп про суд по итогам выборов: Они просто струсили

Трамп про суд по итогам выборов: Они просто струсили

Члены Верховного суда испугались и не стали выносить решение по иску штата Техас о пересмотре итогов прошедших 3 ноября в стране выборов, сообщает ТАСС.

Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter.

Решение высшей судебной инстанции страны отклонить иск на основании того, что Техас не смог обосновать с юридической точки зрения свою заинтересованность в том, как проводят выборы в других штатах, американский лидер назвал абсурдным.

Они просто "струсили" и не хотели выносить решение по существу дела. Так плохо для нашей страны! - написал республиканец.

Он в очередной раз обвинил своих однопартийцев, находящихся у власти в разных штатах, в том, что они "позволили демократам так откровенно обманывать, пытаясь украсть результаты выборов, которые [Трамп] выиграл с большим отрывом". Президент вновь подверг критике голосование по почте.

В пятницу Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия (16 мест в коллегии выборщиков), Мичиган (16), Пенсильвания (20) и Висконсин (10). Как полагает истец, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и демократом Джозефом Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте.

В связи с этим результаты выборов в данных штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Источник: vb.kg