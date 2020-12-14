В ООН заявили об угрозе инфекций для 1,8 млрд людей из-за отсутствия воды в медучреждениях

В ООН заявили об угрозе инфекций для 1,8 млрд людей из-за отсутствия воды в медучреждениях

Каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет водоснабжения, а в каждом третьем не обеспечена гигиена рук. Вследствие этого около 1,8 млрд людей подвергаются повышенному риску заражения коронавирусом и другими инфекциями, говорится в опубликованном в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Около 1,8 млрд людей подвергаются повышенному риску инфицирования COVID-19 и другими болезнями из-за того, что они пользуются или работают в учреждениях охраны здоровья, в которых отсутствуют основные услуги водоснабжения», - отметили авторы доклада. «Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако не всегда этим службам отдан приоритет», - констатировали в ВОЗ и ЮНИСЕФ». «Каждое четвертое медицинское учреждение не имеет службы водоснабжения, в каждом третьем нет доступа к гигиене рук», - подчеркнули они.

ТАСС отмечает, работа врачей и медсестер в условиях отсутствия в лечебных учреждениях должной гигиены равносильна работе без защитных средств, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Водоснабжение, санитария и гигиена имеют основополагающее значение в борьбе с коронавирусом, напомнил он, добавив, что «по-прежнему существуют пробелы» в этой сфере, особенно в 47 наименее развитых странах мира. Согласно докладу, в этих государствах в каждом втором медицинском учреждении нет питьевой воды, в каждом четвертом отсутствуют возможности для гигиены рук в лечебных блоках, а в трех из пяти нет базовой санитарной службы.

ВОЗ и ЮНИСЕФ выступают за увеличение инвестиций в сферу водоснабжения, санитарии и гигиены, подчеркивая, что эти службы особенно важны для уязвимых групп населения, в частности, беременных женщин и детей. По оценкам авторов доклада, для решения проблемы водоснабжения в больницах и медпунктах наименее развитых стран требуются капиталовложения в размере всего одного доллара на каждого жителя этих государств.

Источник: Кабар