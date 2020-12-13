Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Швейцария ввела санкции против Лукашенко

Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом ввело санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было принято решение ввести финансовые санкции и запрет на въезд в Швейцарию и транзит через Швейцарию в отношении 15 человек, в том числе президента (Белоруссии – ред.) Александра Лукашенко», – говорится в сообщении правительства.

Подчеркивается, что таким образом Швейцария присоединяется к решениям, принятым 6 ноября Европейским союзом.

Лица, против которых введены санкции, “предположительно, несут ответственность за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов выборы в республике”, отметили в правительстве.

Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, включая главу президентской администрации Игоря Сергиенко, главу КГБ Ивана Тертеля, пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт, командующего группой “Альфа” Сергея Зубкова, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, других силовиков.

Источник: reporter.kg