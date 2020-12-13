Число зараженных коронавирусом в мире превысило 71 миллион человек
По информации Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, в мире зарегистрировано 71 миллион 81 тысяча 574 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Самое большое число заразившихся отмечено в США – 15 миллионов 842 тысячи 789 человек. Следом идут Индия – 9 миллионов 826 тысяч 775, Бразилия – 6 миллионов 836 тысяч 227, Россия – 2 миллиона 574 тысячи 319, Франция – 2 миллиона 405 тысяч 210.
Жертвами коронавируса в мире стали 1 миллион 594 тысячи 777 человек. В CША умерли 295 тысяч 450 человек, Бразилии – 180 тысяч 437, Индии – 142 тысячи 628, Мексике – 113 тысяч 19, Великобритании – 63 тысячи 603.
По Кыргызстану на утро 12 декабря количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 341.
Источник: Элгезит
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