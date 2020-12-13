«Будь человеком». Младшая дочь Назарбаева учредила премию
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева учредила премию Adam Bol («Будь человеком»), посвященную благородным поступкам и подвигам простых людей. Об этом она написала в своем Instagram.
Начиная с 8 декабря, проект принимает заявки на соискание премии. Согласно правилам, участвовать в Adam Bol Awards могут только резиденты Казахстана. Заявку на участие могут отправлять как сами соискатели, так и третьи лица, желающие отметить выдающийся поступок или достижение конкретного человека.
Из поданных заявок экспертный совет выберет номинантов. Из их числа путем народного голосования определят 12 лауреатов премии, которые, в свою очередь, выберут победителя.
«Наша премия позволит любому человеку стать известным на всю страну, благодаря геройскому человеческому поступку и, тем самым, подать наилучший пример другим людям, зажечь их сердца, сподвигнуть на отзывчивость и доброту. Наша премия — это не только награда и признание, это — большая народная благодарность», — написала Назарбаева.
Источник: Элгезит
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