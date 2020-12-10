В Узбекистане мужчина перерезал горло беременной жене, теще и двум детям
В Кашкадарье мужчина обвиняется в убийстве беременной супруги, тещи и двух детей. По данным Генпрокуратуры, житель Камашинского районе 9 декабря совершил преступление, заподозрив жену в измене, передает Газета.уз, ссылаясь на Генеральную прокуратуру.
По данным ведомства, еще в марте домохозяйка М. М. (1995) после ссоры с безработным супругом А. Х. (1990), вместе с которым она проживала в махалле «Кизилтепа» Камашинского района, вернулась в дом своей матери, пенсионерки Н. Ш. (1965) в Яккабагском районе и сообщила о намерении «разорвать с ним связь».
Само преступление произошло 9 декабря примерно в 23:30. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры, А. Х., заподозрив, что его супруга беременна от другого человека, взял с собой два кухонных ножа и проник в дом тещи Н. Ш., перепрыгнув через стену. Он перерезал горло Н. Ш., супруге М. М., 8-летней Р. Ш. (2012) и 6-летнего А. Ш. и скрылся с места происшествия. Все они в это время спали. Погибшие дети были от первого брака 25-летней женщины.
По данному факту прокуратура Яккабагского района 10 декабря возбудила уголовное дело. Мужчина задержан. Ведется следствие.
Источник: centralasia.media
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