Взрыв в Кабуле: Москва - помеха, не Талибану, а Вашингтону?

Бишкек, "Саясат. kg". Другие, рассуждая о мотивах: «Cuibono? Cuiprodest? (Кому выгодно?Кто от этого выигрывает?)» - приходят к логичному выводу о заинтересованности США поссорить Россию с тем политическим крылом «Талибана», с которым можно вести переговоры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 1 декабря в столице Афганистана Кабуле подорвался на самодельном взрывном устройстве, недалеко от здания российского посольства, автомобиль российской дипмиссии. Сотрудники получили легкую контузию.

Такие взрывы, к сожалению, не редкость для афганской столицы. Дипломаты в Афганистане не впервые подвергаются атакам. Так, в 2017 г. взрыв в дипломатическом квартале Кабула унес жизни более 90 человек. Действующие в Афганистане террористические и экстремистские организации, которые обычно берут ответственность за теракты, в этот раз не объявились. Поэтому не верится, что это они действовали против сугубо дипломатической миссии России в Афганистане. Ведь повестка Москвы в этой стране – конструктивная и никак не мешает Талибану. Москва - помеха, скорее, не Талибану, а Вашингтону.

Эксперты, обсуждающие это событие, упорно и чуть ли не в один голос говорят об англо-саксонском следе. Кто-то из них, возможно, располагает конкретной информацией. Другие, рассуждая о мотивах: «Cuibono? Cuiprodest? (Кому выгодно?Кто от этого выигрывает?)» - приходят к логичному выводу о заинтересованности США поссорить Россию с тем политическим крылом «Талибана», с которым можно вести переговоры. Такой разлад в их взаимоотношениях позволит Госдепу дискредитировать московскую переговорную площадку и внести сумятицу в попытки установить мир в Афганистане. Ну, а последующий шаг – исключение России из процесса афганского урегулирования.

За время своего двадцатилетнего присутствия в Афганистане США показали, что процесс «мирного урегулирования» Вашингтон понимает по-своему, специфично. Показательно, что США при этом исключают возможность сотрудничества с Россией по проблемам Афганистана, равно как и не поддерживает любые форматы взаимодействия между ШОС и НАТО. Никакие союзники, кроме стран-сателлитов НАТО, Вашингтону не нужны. Это неизбежно приводит к выводу, что США занимаются, прежде всего, решением своих задач, а не проблем Афганистана и, тем более, региона.

Между тем традиционно ключевое значение Афганистана в решение острых проблем нашего Центрально-Азиатского региона ныне, в связи с нынешними, новоявленными, в условиях коронавируса, геополитическими вводными, несомненно. Российская дипломатия здесь скорее помеха планам США, нежели подспорье. А раз так, то для американцев в Афганистане логично попытаться устранить её методами, применяемыми в этой стране некоторыми силами. Ведь «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» («QuodlicetJovi, nonlicetbovi»).При Д.Байдене противостояние США с Россией и с Китаем, конечно, продолжится. Поэтому американцам нужен подконтрольный Афганистан, из которого можно оперативно транслировать экспорт нестабильности (терроризм, экстремизм, наркотрафик).Почему об этом мы говорим так подробно?Да потому, что в эти же дни посол США в Кыргызстане Дональд Лу на виртуальной церемонии вручения журналистам премии «Стремление» сделал заявление, на которое Министерство иностранных дел Кыргызстана вынуждено было весьма жестко отреагировать: «Посольству США в Бишкеке указано на содержание в видеообращении Посла США Д.Лу, опубликованном недавно в СМИ, элементов вмешательства во внутренние дела и давления на следствие. Эти незыблемые принципы как международных отношений, так и национального законодательства не могут быть нарушены ни при каких благих целях».

Воистину уместно припомнить хотя бы эксцессы прошедшей и предыдущей кампаний по выборам президента США, обвинения в адрес Д.Трампа и его окружения, протесты и беспорядки после гибели Джорджа Флойда, не говоря уж о судьбах Ирака, Ливии, Сирии и задуматься, вправе ли представители этой заокеанской империи поучать, да ещё эдаким менторским тоном?!