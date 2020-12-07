Г.Каримова не получит отсуженные деньги

Г.Каримова не получит отсуженные деньги

Ни о каком возвращении Гульнаре Каримовой 350 млн. долларов США речи не идет. Это чисто процедурная победа ее адвоката, считает известный узбекский эксперт, социолог и ассоциированный научный сотрудник Школы восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне Алишер Ильхамов, говорится в сообщении портала Podrobno.uz.

Напомним, что старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что эта победа позволит ей попытаться разблокировать замороженные 350 млн. долларов.

"Некоторые СМИ, а за ними соцсети неправильно интерпретируют решение апелляционного суда в Швейцарии. Я сам прочел решение суда в оригинале и могу заверить, что ни о каком возвращении ей 350 млн. долларов речи не идет. Это чисто процедурная победа ее адвоката", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, во-первых, ранее отвергнутая его апелляция будет рассмотрена судом. Во-вторых, поскольку Каримова сама признала, что является бенефициаром Такиланта (Takilant Ltd. – прим. ред.), ее юрист будет также представлять и эту оффшорную компанию.

"Но это не означает еще, что он и Гульнара могут получить доступ к тем миллионам. Это решит уголовный суд. А суд сможет решить, только если Гульнара предстанет перед ним в качестве ответчика. Речь идет только о восстановлении ее прав как участника судебного процесса. А поскольку узбекские власти ее не отпускают, то процесс затянется на неопределенно долгое время. Кроме того, еще имеется иск Департамента юстиции США, причем по тем же активам. Если возникнет угроза размораживания этих активов, то американцы возьмут дело в свои руки", – заключил он.

Источник: Кабар