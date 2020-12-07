Адвокат Дональда Трампа заразился коронавирусом

Адвокат Дональда Трампа заразился коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест его личного адвоката Руди Джулиани на коронавирус дал положительный результат.

«Выздоравливай скорее, Руди, мы продолжим работу!» - написал Трамп в Твиттере.

Джулиани возглавляет кампанию Трампа по оспариванию результатов прошедших в ноябре президентских выборов.

Бывший мэр Нью-Йорка пока публично ничего не сказал о своем диагнозе. Также неизвестно, есть ли у него симптомы болезни, находится ли он на самоизоляции и когда именно он заразился.

Источник: centralasia.media