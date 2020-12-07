Адвокат Дональда Трампа заразился коронавирусом
Президент США Дональд Трамп сообщил, что тест его личного адвоката Руди Джулиани на коронавирус дал положительный результат.
«Выздоравливай скорее, Руди, мы продолжим работу!» - написал Трамп в Твиттере.
Джулиани возглавляет кампанию Трампа по оспариванию результатов прошедших в ноябре президентских выборов.
Бывший мэр Нью-Йорка пока публично ничего не сказал о своем диагнозе. Также неизвестно, есть ли у него симптомы болезни, находится ли он на самоизоляции и когда именно он заразился.
Источник: centralasia.media
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