Сотни человек в Индии заразились неизвестной болезнью, один умер

Сотни человек в Индии заразились неизвестной болезнью, один умер

Один человек умер и более 350 доставлены в больницу в результате заражения неизвестной болезнью в Индии, сообщило Новости со ссылкой на India TV.

Происшествие случилось в городе Элуру штата Андхра-Прадеш. У заболевших наблюдалось головокружение и эпилепсия, а также внезапные обмороки, пена у рта и дрожь.

Причина заболевания пока неясна, медики продолжают изучать анализы заболевших. Для установления причины заболевания в город направлены бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Также Элуру в понедельник посетит главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди.

Источник: media-center.kg