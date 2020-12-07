Сотни человек в Индии заразились неизвестной болезнью, один умер
Один человек умер и более 350 доставлены в больницу в результате заражения неизвестной болезнью в Индии, сообщило Новости со ссылкой на India TV.
Происшествие случилось в городе Элуру штата Андхра-Прадеш. У заболевших наблюдалось головокружение и эпилепсия, а также внезапные обмороки, пена у рта и дрожь.
Причина заболевания пока неясна, медики продолжают изучать анализы заболевших. Для установления причины заболевания в город направлены бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Также Элуру в понедельник посетит главный министр штата Андхра-Прадеш Джаган Мохан Редди.
Источник: media-center.kg
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