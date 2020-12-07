Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 млн
Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 млн, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По имеющимся данным, общее количество заболевших коронавирусом во всем мире составляет 67 млн 4 тыс. 543, скончались 1 млн 535 тыс. 38 человек с диагностированным COVID-19. Выздоровели более 43 млн человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Источник: РИА Новости
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