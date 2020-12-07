Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах
В городе Валдоста в штате Джорджия Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на президентских выборах.
В своей речи, действующий глава государства заявил толпе сторонников, что все еще может победить на выборах.
«Они пошли на мошенничество и фальсификации на наших президентских выборах, но мы все равно их выиграем», - сказал Трамп, обращаясь к собравшимся.
По конституции США демократ Джо Байден займет Белый дом 20 января независимо оттого, признает ли Трамп поражение официально.
Источник: centralasia.media
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