Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах

Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах

В городе Валдоста в штате Джорджия Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на президентских выборах.

В своей речи, действующий глава государства заявил толпе сторонников, что все еще может победить на выборах.

«Они пошли на мошенничество и фальсификации на наших президентских выборах, но мы все равно их выиграем», - сказал Трамп, обращаясь к собравшимся.

По конституции США демократ Джо Байден займет Белый дом 20 января независимо оттого, признает ли Трамп поражение официально.

Источник: centralasia.media