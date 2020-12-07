Новый президент Молдовы вывела людей на многотысячный митинг

Новый президент Молдовы вывела людей на многотысячный митинг

В Кишиневе (Молдова) 6 декабря прошла акция протеста. Об этом сообщает «Настоящее время».

Протестующие днем 6 декабря собрались на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. В акции принимают участие тысячи человек. Они требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Выйти на акцию протеста в воскресенье призвала избранный президент Молдовы Майя Санду. Ее партия «Действие и солидарность» (PAS) и представители других оппозиционных сил («Платформа DA», Демпартия, Pro Moldova) выступают против нового парламентского большинства, негласно созданного Партией социалистов (поддерживает действующего президента Игоря Додона) и партией «Шор», а также группой депутатов, вышедших из Pro Moldova.

В минувший четверг это парламентское большинство проголосовало сразу за несколько инициатив – в частности, в двух чтениях приняло закон, по которому Служба информации и безопасности (СИБ) переходит под парламентский контроль, а директора учреждения законодательный орган будет назначать на пять лет. Майя Санду назвала этот ограничивающий полномочия президента закон “антидемократическим злоупотреблением” и заявила, что Игорь Додон пытается узурпировать власть в стране. В тот же день в Кишиневе прошла первая акция протеста.

Собравшиеся на площади в воскресенье скандируют “Мы – народ!”, “Досрочные выборы!”, “Мы не уступим!” Проезд по площади закрыт, протестующих охраняет полиция.

Оппозиционная “Платформа DA” уже объявила, что протесты продолжатся 10 декабря.

Источник: reporter.kg