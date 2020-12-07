Узбекистан и Россия намерены создать совместный инвестфонд
Российский фонд прямых инвестиций (РИФП) предложил партнёрам из Узбекистана создать совместный узбекско-российский инвестиционный фонд. Об этом в пятницу в рамках круглого стола с участием деловых кругов двух стран заявил первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
По его словам, такие фонды существуют с партнёрами России из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Японии.
Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков заявил, что сторонам нужно определить приоритеты и направления работы подобной структуры. «Это всё-таки немножко другое, чем будет с Mubadala (суверенный фонд ОАЭ). Там специфика другая», — сказал он.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ответ заявил, что «специфика одинаковая». «Дело в том, что каждая из стран имеет особенности при создании этого фонда. В итоге это всё равно приводит к получению дополнительных доходов суверенных фондов», — сказал глава Минпромторга РФ.
В октябре 2018 года Узбекистан и ОАЭ создали фонд прямых инвестиций на сумму 1 млрд долларов.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!