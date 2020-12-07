Узбекистан и Россия намерены создать совместный инвестфонд

Узбекистан и Россия намерены создать совместный инвестфонд

Российский фонд прямых инвестиций (РИФП) предложил партнёрам из Узбекистана создать совместный узбекско-российский инвестиционный фонд. Об этом в пятницу в рамках круглого стола с участием деловых кругов двух стран заявил первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

По его словам, такие фонды существуют с партнёрами России из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая и Японии.

Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков заявил, что сторонам нужно определить приоритеты и направления работы подобной структуры. «Это всё-таки немножко другое, чем будет с Mubadala (суверенный фонд ОАЭ). Там специфика другая», — сказал он.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ответ заявил, что «специфика одинаковая». «Дело в том, что каждая из стран имеет особенности при создании этого фонда. В итоге это всё равно приводит к получению дополнительных доходов суверенных фондов», — сказал глава Минпромторга РФ.

В октябре 2018 года Узбекистан и ОАЭ создали фонд прямых инвестиций на сумму 1 млрд долларов.

Источник: Кабар