Дональд Трамп заявил, что выигрывает выборы
Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы, пишет РИА Новости.
«Мы выигрываем эти выборы», — сказал он, выступая перед сторонниками в Джорджии.
Трамп в очередной раз обвинил демократов в фальсификациях на выборах — по его утверждению, голоса за его оппонентов «появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков». «Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов», — заявил он.
Дональд Трамп также призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. По утверждению президента, он «легко и быстро» выиграет голоса выборщиков в этом штате, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.
Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным итогам, в них победил бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение и добивается пересмотра результатов в судах.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!