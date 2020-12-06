Дональд Трамп заявил, что выигрывает выборы

Дональд Трамп заявил, что выигрывает выборы

Дональд Трамп вновь заявил, что выигрывает выборы, пишет РИА Новости.

«Мы выигрываем эти выборы», — сказал он, выступая перед сторонниками в Джорджии.

Трамп в очередной раз обвинил демократов в фальсификациях на выборах — по его утверждению, голоса за его оппонентов «появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков». «Во всех штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов», — заявил он.

Дональд Трамп также призвал власти Джорджии созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. По утверждению президента, он «легко и быстро» выиграет голоса выборщиков в этом штате, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным итогам, в них победил бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий президент Дональд Трамп пока не признал поражение и добивается пересмотра результатов в судах.

Источник: Элгезит