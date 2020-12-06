Президент Таджикистана произвел перестановки в своем Аппарате

Президент Таджикистана произвел перестановки в своем Аппарате

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел накануне кадровые изменения в своем исполнительном Аппарате, сообщает агентство "Авеста".

Исполнительный аппарат президента РТ возглавляет Озода Рахмон. Накануне, распоряжением Президента РТ Фирдавс Хаётзода Джурахон назначен первым заместителем главы аппарата президента.

Ранее эту должность занимал Ахтам Абдуллозода, возглавивший на прошлой неделе Главное управление по защите государственных секретов.

Заместителем руководителя аппарата президента РТ назначен Абдурахмон Халимзод Дости, занимавший до этого назначения пост заместителя министра финансов страны.

Саъди Кодирзода был освобожден от должности заместителя главы аппарата президента и назначен председателем Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом.

А перед этими назначениями Президент Э.Рахмон проивел и другие назначения.

В частности, он освободил Фарруха Хамрализода от должности председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом страны и назначил его Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в США вместо Салима Фархода.

Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом страны возглавил Саъди Кодирзода. Указы президента об освобождении и назначении главы Госкоминвеста направлены на утверждение парламента.

Постановлениями правительства от занимаемых должностей заместителей министра финансов освобождены Абдурахмон Халимзода и Мехринамо Джонмамадова.

Кроме того, Парвиз Давлатзода, посол Таджикистана в Китае, возглавил отдел зарубежных связей администрации президента.

Советником помощника президента по правовым вопросам назначен Карим Абдурахим, Мирзодавлат Сабурзода назначен начальником управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Источник: "Авеста".