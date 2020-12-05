Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии

Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова выиграла суд в Швейцарии, ей могу вернуть 350 млн, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Апелляционный суд поддержал ее заявление о том, что она была законным бенефициаром компании из Гибралтара Takilant Ltd., средства которой заморозили в швейцарском банке в рамках уголовного дела.

Однако в отношении неназванного лица из Узбекистана принято обвинительное решение: подделка документов и отмывание денег, создание ряда компаний с целью сокрытия факта владения Гульнарой Каримовой этих денежных средств.

Решение швейцарского суда обеспечит Каримовой юридическое прикрытие, чтобы возвратить средства прежде, чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану. "Это важная победа для Гульнары Каримовой, учитывая, что федеральная прокуратура пыталась добиться конфискации ее активов, отказывая ей в фундаментальном праве даже занимать позицию в этом разбирательстве", – сказал ее адвокат Грегуар Манжа в электронном письме.

В середине сентября стало известно, что Узбекистан и Швейцария подписали рамочное соглашение о возврате замороженных средств, принадлежащих Гульнаре Каримовой.

В рамках документа активы на сумму примерно 131 миллион долларов, изъятые со швейцарских счетов, принадлежащих Каримовой в 2012 году, должны быть возвращены в Узбекистан. Соглашение потребует от властей Узбекистана исполнения ряда требований. Так, например, средства могут быть направлены только на улучшение условий жизни народа Узбекистана, инвестирование средств в проекты устойчивого развития. Прозрачный мониторинг за расходованием этих финансовых средств будет обязателен.

Что теперь будет с этим документом и возвратом средств, в свете принятого судом решения, непонятно.

Напомним, что несколько лет назад против 48-летней Гульнары Каримовой в Узбекистане возбудили два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма причиненного интересам государства и граждан ущерба по этим двум делам составила 1,2 трлн сумов, 1,6 млрд долларов, 26,1 млн евро.

В настоящее время Каримова содержится в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области. В январе 2020 года в Узбекистане начались новые судебные слушания по уголовному делу в отношении Гульнары Каримовой и ее сообщников.

В марте Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. В этот раз Каримову и нескольких других лиц признали виновными в том, что они "в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах".

Каримова является фигуранткой уголовных дел, возбужденных в ряде стран. В рамках этих уголовных дел в США, Швейцарии, Швеции, Голландии, Франции и некоторых прибалтийских государствах заморожены ее дорогая недвижимость и сотни миллионов долларов на банковских счетах. Сейчас на замороженные активы Каримовой претендуют несколько стран.

В мае стало известно, что Минюст и Генпрокуратура Узбекистана вернули из Франции активы Каримовой на сумму 10 миллионов долларов. Также узбекские власти заявили, что продолжают работу по выводу других средств, совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран. Речь идет об оставшихся активах Каримовой на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Источник: Кабар