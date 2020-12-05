Байден призвал носить маски в первые сто дней его будущего президентства

Байден призвал носить маски в первые сто дней его будущего президентства

Избранный президент США Джо Байден попросил американцев носить защитные маски в первые сто дней его будущего президентства.

В интервью американскому телеканалу CNN Байден выразил надежду на то, что данная мера поможет значительно сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, он намерен распорядиться, чтобы ношение масок стало обязательным во всех американских правительственных учреждениях.

С начала пандемии в США зарегистрировано более 14 миллионов заражений коронавирусом и примерно 267 тысяч умерших от COVID-19, отмечает Би-би-си. В мировой статистике страна остается на первом месте.

«Только сто дней в масках, это не навсегда. И я думаю, мы увидим существенное снижение числа заболевших. Вместе с вакцинацией», — сказал Байден ведущему Джейку Тэпперу.

Эксперты в вопросах Конституции США отмечают, что президент страны не располагает правом обязать сограждан носить маски. Но в беседе на CNN Байден сказал, что вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис они продемонстрируют американцам личный пример. Одновременно он воспользуется тем, что может сделать по закону, а именно сделать обязательной какую-либо меру в пределах правительственной собственности.

В интервью Байден также сказал, что оставит доктора Энтони Фаучи, ведущего эксперта-инфекциониста США, главным медицинским советником новой американской администрации. Говоря о Фаучи, Байден отметил необходимость убедить людей в безопасности вакцинирования.

Сам Энтони Фаучи в четверг в интервью Би-би-си извинился за критические замечания о процессе утверждения вакцины в Великобритании. «Я не имел в виду какую-либо небрежность, даже если так получилось», — сказал эксперт. Днем ранее Фаучи заявил американским СМИ, что в Великобритании «спешат» одобрить вакцину.

Избранный президент Джо Байден подчеркивает, что «будет счастлив» вакцинироваться публично — с целью развеять любые сомнения в безопасности препарата. О готовности привиться на публике заявили также три бывших американских лидера — Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон.

Две американские компании, участвующие в разработке вакцин от коронавируса, Pfizer и Moderna заявили недавно, что исследования показали эффективность их препаратов на уровне 95 и 94 процентов соответственно. Фирмы уже обратились в Управление по санитарному надзору с заявкой на распространения вакцин в США.

Великобритания в среду стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину компании Pfizer в качестве средства от COVID-19.

Источник: Азаттык