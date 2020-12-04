Казахстан занял 11-е место в мире по запасам нефти

Казахстан занял 11-е место в мире по запасам нефти

Казахстан занял 11-е место в мире в рейтинге стран по запасам нефти с объемом в 30 миллиардов баррелей, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на EnergyProm.

Первое место в списке занимает Венесуэла - 302,8 миллиарда баррелей. В топ-10 стран попали также Саудовская Аравия (267 миллиардов баррелей), Канада (167,9), Иран (155,6), Ирак (145), Кувейт (101,5), ОАЭ (97,8), Россия (80), Ливия (48,4) и Нигерия (37).

За январь - октябрь 2020 года в Казахстане добыли 61,2 миллиона тонн сырой нефти - на шесть процентов меньше, чем годом ранее. В денежном выражении объем добычи сырой нефти составил 6,5 триллиона тенге.

Напомним, сокращение добычи предусмотрено договоренностями ОПЕК+, которые стартовали в мае с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжил снижать добычу, но уже в меньшем объеме - на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года.

На два ключевых региона - Атыраускую и Мангистаускую области - пришлось 64,3 процента и 22,8 процента добычи, соответственно.

За январь - сентябрь 2020 года Казахстан экспортировал 55 миллионов тонн нефти на сумму 18,7 миллиарда долларов. Рост в натуральном выражении составил 7,6 процента, в денежном, напротив, показатель упал сразу на 24,8 процента.

В страны СНГ была отправлено 439,4 тысячи тонн сырой нефти на 120,3 миллиона долларов. Основной импортер казахстанской нефти среди стран СНГ - Узбекистан. В остальные страны мира было отправлено 54,6 миллиона тонн нефти на сумму 18,6 миллиарда долларов. Основными импортерами стали Италия, Нидерланды и Индия.

Источник: Tengrinews.kz