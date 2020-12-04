Верховный суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов

Верховный суд Висконсина отказал Трампу в пересмотре итогов выборов

Верховный суд Висконсина в четверг объявил, что не будет рассматривать иск штаба действующего президента США Дональда Трампа об отмене результатов президентских выборов в этом американском штате.

Как сообщает Associated Press, большинство судей пришли к выводу, что иск, поданный ранее на этой неделе, следует рассматривать в суде более низкой инстанции.

Целью иска было убедить судебные власти Висконсина не засчитывать более 200 тыс. бюллетеней, поступивших из "демократических" районов штата. В случае успеха этой инициативы у Трампа появилась бы реальная возможность добиться пересмотра в свою пользу итогов выборов в Висконсине: согласно официальным данным, там он уступил кандидату от Демократической партии Джо Байдену около 20 тыс. голосов.

Юристы штаба Трампа в настоящее время пытаются в нескольких штатах через суды добиться пересмотра итогов президентских выборов, но пока что их усилия не не принесли результатов, отмечает Интерфакс.

Источник: Кабар