(Видео) В РК напали на инкассаторов. Украдено 3 мешка денежных средств

В казахстанском Жанаозене совершено дерзкое нападение на инкассаторов.
Об этом пишет Zakon.kz.
Как отмечается, преступники завладели проинкассированными ранее 3-мя мешками и мультикассетой с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов, 495 450 рублей.
- Водитель/инкассатор 5 раз выстрелил по белой "Nexia" нападавших, которая скрылась. Управлением полиции города Жанаозен объявлен план "Перехват", - говорится в информации.
Источник: vb.kg
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