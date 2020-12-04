(Видео) В РК напали на инкассаторов. Украдено 3 мешка денежных средств

В казахстанском Жанаозене совершено дерзкое нападение на инкассаторов.

Об этом пишет Zakon.kz.

Как отмечается, преступники завладели проинкассированными ранее 3-мя мешками и мультикассетой с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов, 495 450 рублей.

- Водитель/инкассатор 5 раз выстрелил по белой "Nexia" нападавших, которая скрылась. Управлением полиции города Жанаозен объявлен план "Перехват", - говорится в информации.

Источник: vb.kg