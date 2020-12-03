(Фото) Появился третий загадочный обелиск. Теперь в Калифорнии

Появился третий загадочный обелиск. Теперь в Калифорнии
Уже третий загадочный обелиск, подобный найденному в Юте, обнаружен на вершине Сосновой горы Атаскадеро, штат Калифорния, передает Atascadero News.
Как отмечается, десятки местных туристов совершили поход на вершину Сосновой горы, чтобы осмотреть этот объект.
- Трехсторонний обелиск, казалось, был сделан из нержавеющей стали, 10 метров высотой и 0,5 метра шириной. По бокам видны следы приваривания панелей. В отличие от своего брата из Юты, обелиск Атаскадеро не был закреплен к земле, и его можно было опрокинуть сильным толчком. Местные задавались вопросом, может ли этот памятник быть тем же, что и в Юте, но этот горный монумент немного тоньше, - говорится в информации.
Ранее похожий объект был найден на холме Баткас Доамней в городе Пьятра-Нямц в Румынии.
Однако, по словам журналиста местной газеты, строение высотой 2,8 метра исчезло за ночь так же тихо, как и было возведено на прошлой неделе. Он отметил, что листы монолита были плохо сварены между собой, словно этим занимался неопытный сварщик. Сейчас на месте монолита осталось небольшое отверстие, присыпанное землей.
Источник: vb.kg
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