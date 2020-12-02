Китайский зонд совершил посадку на поверхности Луны — видео

Китайский зонд совершил посадку на поверхности Луны
Китайский лунный зонд «Чанъэ-5» во вторник совершил посадку на поверхности Луны. В течение двух дней он соберёт образцы грунта для доставки их на Землю.
В случае успешного сбора образцов и доставки их на Землю, Китай станет третьей мировой державой, справившейся с такой задачей.
Астронавты НАСА, летавшие на Луну на кораблях Аполлон в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века, несколько раз доставляли на Землю лунный грунт. В 1976 году советский зонд «Луна-3» завершил серию экспедиций за лунными образцами в прошлом веке.
С тех пор планетологи многих стран ожидают новых образцов с Луны.
Пока на поверхности работает лунный зонд, орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом продолжает полёт по орбите высотой примерно 200 километров — в ожидании последующей стыковки.
Источник: Элгезит
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