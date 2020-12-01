Россияда бир суткада коронавирус менен 26,4 миң адам катталды
Акыркы сутканын ичинде Россиянын аймагында коронавирус менен жаңы 26 402 бейтап катталды. Алар федерациянын 84 аймагынан аныкталганын өлкөнүн ыкчам штабы билдирди.
Бул санды кошкондо пандемия башталгандан бери Россиянын аймагында жалпы 2 322 056 адамга коронавирус жуккан.
Булак: Баракелде
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