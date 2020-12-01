ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с начала сентября зафиксировала снижение числа новых заражений коронавирусом в мире.
Об этом на брифинге заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он пояснил, что это связано со снижением заболеваемости в Европе, "благодаря эффективным, но тяжелым мерам, которые были внедрены".
"Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью", — добавил он.
По словам гендиректора ВОЗ, количество случаев COVID-19 все еще растет в других регионах мира, также как и количество смертей от вируса. В этой связи он призвал в преддверии новогодних праздников проявить ответственность и оценить, насколько празднование будет безопасным во время пандемии.
Накануне ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек.
Всего в мире выявили более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 миллиона человек.
Источник: РИА Новости
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