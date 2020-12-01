ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в мире

ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые с начала сентября зафиксировала снижение числа новых заражений коронавирусом в мире.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он пояснил, что это связано со снижением заболеваемости в Европе, "благодаря эффективным, но тяжелым мерам, которые были внедрены".

"Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью", — добавил он.

По словам гендиректора ВОЗ, количество случаев COVID-19 все еще растет в других регионах мира, также как и количество смертей от вируса. В этой связи он призвал в преддверии новогодних праздников проявить ответственность и оценить, насколько празднование будет безопасным во время пандемии.

Накануне ВОЗ сообщила, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек.

Всего в мире выявили более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли более 1,4 миллиона человек.

Источник: РИА Новости