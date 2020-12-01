Войска Азербайджана вошли в Лачин
Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Азербайджана.
Ранее армянские войска оставили Кельбаджарский и часть Агдамского района Азербайджана.
Как пишет агентство «Анадолу», через Лачинский район проходит основная дорога, связывающая Армению с Нагорным Карабахом.
Наряду с райцентром под контроль ВС Армении в Лачинского районе перешли 1 поселок и 125 селений. Более 65 тыс. азербайджанцев оставили свои дома в этой части Азербайджана.
20 ноября под контроль Азербайджана вернулся Агдам, а 25 ноября – Кельбаджар.
Источник: centralasia.media
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